مانشستر يونايتد: العرض السعودي لـ برونو ضخم للغاية.. وتخوف من رحيله

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

كشف مسؤول بمانشستر يونايتد عن حقيقى تلقي برونو فيرنانديز قائد الفريق عرضا ضخما من الدوري السعودي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026.

وقال مسؤول بمانشستر يونايتد عبر صحفية الرياضية السعودية: "نعم توجد مفاوضات قوية من جانب صندوق الاستثمارات لرحيل برونو فيرنانديز للدوري السعودي ولكن أرفض الإفصاح عن النادي الذي يرغب في ضمه".

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وأضاف "هناك تخوف وقلق داخل النادي من رحيل فيرنانديز، والمسؤولون يعلمون جيدا أن العرض المقدم ضخم للغاية وصعب رفضه، ولكن في الوقت نفسه لديهم رغبة قوية ويأملون في استمراره مع الفريق وعدم رحيله".

ويستعد برونو فيرنانديز لخوض ربع نهائي يورو 2024 عندما يقود منتخب البرتغال أمام فرنسا.

جريدة o jogo البرتغالية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة وبايرن ميونيخ تواصلا مع ميجيل بينيو وكيل برونو فرنانديز من أجل ضمه هذا الصيف.

وأفاد التقرير أن الناديين تواصلا مع وكيل اللاعب لمعرفة شروط الصفقة، وقد يتحركان رسميا قريبا.

وانضم برونو إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وأصبح قائدا للفريق الموسم الماضي.

وخاض برونو مع يونايتد 232 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سنة 2023.

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
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