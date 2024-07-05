كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: سألت ميسي عن حالته طوال لقاء الإكوادور.. ولم أستمتع بتلك المباراة

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن اهتمامه بحالة قائد بلاده ليونيل ميسي طوال لقاء فنزويلا.

وفاز منتخب الأرجنتين على الإكوادور اليوم الجمعة بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله ليتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وغاب ميسي عن لقاء بيرو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للإصابة وانتشرت أنباء عن عدم قدرته على المشاركة ضد الإكوادور.

وتحدث سكالوني عقب المباراة للصحفيين قائلا: "كل مرة سألت فيها ميسي عن حالته أخبرني أنه جيد".

وعن المباراة قال: "أريد تحليل تلك المباراة بعناية لأنه دائما هناك أشياء يمكن التحسن فيها، سوف أحللها بشكل أفضل لاحقا".

وكشف "تلك المرة لم أستمتع بأي شيء في المباراة، نحن سعداء بالطبع للفوز لكنني لم أحظ بوقت جيد".

أما عن إهدار ميسي لركلة ترجيح قال: "هذا الفريق لديه ثقة عمياء في حارسه، وبالنسبة لنا هذا شيء أساسي".

وأكمل سكالوني حديثه حتى مع إهدار ميسي لركلته، الفريق كان يعرف أن هناك شيء إيجابي سيحدث".

وسيلاقي منتخب الأرجنتين الفائز من فنزويلا وكندا في نصف النهائي في التاسع من شهر يوليو الجاري.