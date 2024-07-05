كوبا أمريكا 2024 – إيميليانو مارتينيز: هذا ما أخبرت به اللاعبين أثناء لقاء الإكوادور

كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين ما أخبره لزملائه قبل ركلات الترجيح في مواجهة ركلات الترجيح في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتصدى إيميليانو لركلتين ترجيح ضد الإكوادور قاد بهما منتخب بلاده لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله اليوم الجمعة.

وتحدث حارس أستون فيلا عقب المباراة قائلا: "أخبرت اللاعبين أنني لست مستعدا للذهاب إلى المنزل".

وأكمل "رغم تتويجنا بلقبي كوبا أمريكا وكأس العالم فإن هذا الفريق استحق مواصلة مشواره في البطولة".

وأتم مازحا "لقد تم حبسنا مع كل هؤلاء الأشخاص لـ35 يوما وهذا أمر مثير".

وواصل إيميليانو مارتينيز تألقه في ركلات الترجيح بعدما كان سببا في الفوز على كولومبيا في النسخة الماضية من كوبا أمريكا قبل الوصول للنهائي وحصد اللقب.

كما تألق في ربع نهائي ونهائي كأس العالم ضد أستراليا وفرنسا على التوالي ليقود بلاده للفوز باللقب.

وسيلاقي منتخب الأرجنتين الفائز من فنزويلا وكندا في نصف النهائي في التاسع من شهر يوليو الجاري.