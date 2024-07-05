مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو.. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال في يورو 2024

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

يشهد اليوم الجمعة انطلاق الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب منتخب فرنسا أمام البرتغال في مواجهة مرتقبة بربع النهائي.

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فيما يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا في قمة نارية بربع نهائي يورو 2024.

يورو 2024

ألمانيا × إسبانيا... تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.

فرنسا × البرتغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.

إسبانيا ألمانيا يورو 2024
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