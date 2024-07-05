مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو.. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال في يورو 2024
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة انطلاق الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 والقنوات الناقله.
ويلعب منتخب فرنسا أمام البرتغال في مواجهة مرتقبة بربع النهائي.
فيما يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا في قمة نارية بربع نهائي يورو 2024.
يورو 2024
ألمانيا × إسبانيا... تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.
فرنسا × البرتغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.
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