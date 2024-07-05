كوبا أمريكا 2024 - رغم "بانينكا" ميسي المهدرة ضد الإكوادور.. إيميليانو يقود الأرجنتين لنصف النهائي

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 06:28

كتب : إسلام أحمد

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين بشق الأنفس لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024 بالفوز بركلات الترجيح على الإكوادور بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

سجل هدف الأرجنتين ليساندرو مارتينيز، فيما أدرك كيفين رودريجيز هدف تعادل الإكوادور القاتل.

وفي ركلات الترجيح أهدر ليونيل ميسي ركلته الأولى لكن إيميليانو مارتينيز واصل تألقه وقاد التانجو للمربع الذهبي بالتصدي لركلتي ترجيح.

وللمرة الخامسة تواليا يصل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا.

وحققت الأرجنتين الفوز في ركلات الترجيح للمرة الخامسة من أًصل 10 مرات في كوبا أمريكا، بينما خسر منتخب الإكوادور محاولته الثانية في ركلات الترجيح بعدما خسر الأولى في نسخة 1997.

وسينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فنزويلا وكندا لمواجهته في نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل.

التشكيل

عاد ليونيل ميسي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، وبدأ إنزو فيرنانديز بدلا من لياندرو باريديس في الوسط.

في المقابل كينيدري بايز أصغر لاعب يشارك في هذه المرحلة من كوبا أمريكا بعمر 17 عاما و61 يوما.

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وصف المباراة

بدأ لاعبو الإكوادور على عكس المتوقع بمحاولة مباغتة الأرجنتين بهدف أول.

في الدقيقة 5 انفرد إينير فالنسيا لكنه تباطأ وسدد كرة وسط 3 مدافعين سهلة في يد إيميليانو مارتينيز.

وبعد 10 دقائق أهدر جيرمي سارمينتو بغرابة فرصة الأول للإكوادور بعدما راوغ كريستيان روميرو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها الحارس بعيدا بقدمه.

وفي الدقيقة 16 أرسل فالنسيا عرضية حوّلها الظهير أنجيلو بيركادو بتسديدة علت العارضة من لمسة واحدة.

بدأ منتخب الأرجنتين تهديد مرمى الإكوادور عن طريق رأسية إنزو فيرنانديز في الدقيقة 27 لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 فضّل إنزو بمفرده أن يسدد الكرة بعد مرتدة سريعة عوضا عن التمرير وارتطمت كرة بالمدافع لتخرج لركنية.

نفذ ميسي الركنية ومهد أليكسيس ماك أليستر الكرة برأسية ووصلت لليساندرو مارتينيز الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة مسجلا أول أهدافه بقميص التانجو.

شوط أول انتهى على وقع هدف ليساندرو الوحيد.

في الشوط الثاني واصل لاعبو الإكوادور المحاولات الهجومية.

وتحصل التريكولور على ركلة جزاء سددها إينير فالنسيا وارتطمت بقائم إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 63.

محاولات الإكوادور تواصلت مع خفوت في أداء الأرجنتين خاصة هجوميا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل كيفين رودريجيز برأسية هدف التعادل القاتل محوّلا جون يبواه صاحب الأصول الغانية في الشباك.

وكاد جوردي كايسيدو أن يسجل في الدقيقة 90+5 لكن رأسيته مرت بجوار القائم بغرابة لينتهي اللقاء بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح لحسم أول متأهل.

ركلات الترجيح

أهدر ميسي ركلته الأولى والتي سددها على طريقة بانينكا بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة، وحمل إيميليانو مارتينيز على عاتقه مهمة التألق فتصدى لركلة أنخيل مينا.

وسجل خوليان ألفاريز ركلته وتألق إيميليانو مجددا وتصدى لركلة آلان ميندا ليتقدم التانجو بركلة دون رد.

سجل أليكسيس ماك أليستر وجونزالو مونتيل للتانجو فيما سجل جون يبواه وجوردي كايسيدو للتري.

وانبرى نيكولاس أوتاميندي للركلة الأخيرة وسدد في الشباك معلنا تأهل الأرجنتين بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

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