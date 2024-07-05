ميسي يتخطى أحمد حسن ويصبح رابعا في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية

وصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين للمركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية متخطيا أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

وشارك ميسي في مواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد تعافيه من الإصابة.

ورفع ميسي رصيده لـ 185 مباراة دولية في المركز الرابع، متفوقا على أحمد حسن عميد لاعبي العالم سابقا صاحب الـ 184 مباراة دولية.

ويسبق ميسي كل من الماليزي تشوه شين آن صاحب 195 مباراة دولية في المركز الثالث، والكويتي بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 196 مباراة دولية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 211 مباراة دولية ويمتلك فرصة تعزيز رقمه القياسي.

ليو يكتب صفحة جديدة في تاريخه مع المستديرة📝 بتواجده أمام الإكوادور.. ميسي يتخطى "الصقر" أحمد حسن ويصبح رابع أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 🇦🇷🐐©️ ▪️كريستيانو رونالدو ٢١١ مباراة 🇵🇹 ▪️بدر المطوع ١٩٦ مباراة 🇰🇼 ▪️ سوه تشين أوو 195 مباراة 🇲🇾 ▪️ليونيل ميسي ١٨٥… pic.twitter.com/YwwkUxkwKT — FilGoal (@FilGoal) July 5, 2024

الأرجنتيني صاحب الـ 37 عاما سجل 108 هدفا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

ميسي بدأ مسيرته بقميص الأرجنتين في 17 أغسطس 2005 تحت قيادة خوسيه نيستور بيكرمان وخلال لقاءه الأول ضد المجر وديا تعرض للطرد بعد ضرب لاعب الخصم بالمرفق.

وجاءت أول مساهمة تهديفية لميسي بعمر 18 عاما ضد بيرو في تصفيات كأس العالم 2006 بصناعة هدف.

وسجل أول أهدافه الدولية ضد كرواتيا في مباراة ودية خلال مارس 2006.

وفي ظهوره الأول بكأس العالم شارك ضد صربيا كبديل وسجل وصنع في 16 دقيقة في الفوز بنتيجة 6-0.

تواصلت مسيرة ميسي فأصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة وأول لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين عن 2014 و2022.

وبات في النسخة الحالية من كوبا أمريكا أكثر لاعب مشاركة في البطولة القارية برصيد 37 مباراة.

وفي تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف برصيد 31 هدفا في 65 مباراة.

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