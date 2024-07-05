انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) 4-2 (1) الإكوادور.. ركلات الترجيح تنصر التانجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في أولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة على ملعب إن أر جي ستديوم في هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة فنزويلا وكندا والتي ستقام فجر غدا السبت في الرابعة فجرا.

--

انتهت.. أوتاميندي يسجل الركلة الأخيرة للتانجو ويقود حامل اللقب لنصف نهائي كوبا أمريكا

مونتيل يسجل وكايسيدو يسجل والنتيجة 3-2

ماك أليستر يسجل للأرجنتين وجون يبواه يسجل للإكوادور

ألفاريز يسجل للأرجنتين وإيميليانو يواصل عمله المعتاد ويتصدى لركلة آلان ميندا

إيميليانو مارتينيز يتصدى للركلة الأولى التي سددها أنخيل مينا

ميسي يهدر الركلة الأولى بتسديدها في العارضة على طريقة بانينكا

إلى ركلات الترجيح

ق 90+5: رأسية كايسيدو تمر بجوار القائم بغرابة

ق 90+1: جووووووول التعااااااااادل القااااااتل.. كيفين رودريجز يسجل للإكوادور برأسية

ق 63: القائم يمنع هدفا من ركلة جزاء سددها إينير فالنسيا قائد الإكوادور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووووووول أووووووول.. ليساندرو مارتينيز يسجل الأول للأرجنتين برأسية بعد ركنية مرت من الجميع.

ق 34: إنزو فيرنانديز يراوغ مدافع ويسدد كرة ترتطم بآخر وتخرج لركنية في مرتدة أرجنتينية غير مستغلة.

ق 29: بطاقة صفراء أولى في اللقاء لإينير فالنسيا بعد تدخل قوي على ماك أليستر في منتصف الملعب.

ق 27: رأسية إنزو فيرنانديز تمر بجوار القائم بعد عرضية من مولينا

ق 16: عرضية من فالنسيا وتسديدة من بيركادو أعلى العارضة.

ق 15: جيرمي سارمينتو يتلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ويرواع كريستيان روميرو ويسدد كرة يتصدى لها إيمليانو بقدمه,

ق 5: سلسلة من التمريرات السريعة وبينية تصل إلى إينير فالنسيا الذي يسدد كرة ضعيفة وسط رقابة دفاعية لتصل سهلة في يد إيميليانو مارتينيز.

بداية اللقاء في الرابعة فجرا