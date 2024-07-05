تشكيل كوبا أمريكا - ميسي أساسي مع الأرجنتين.. والأصغر على الإطلاق يبدأ في الإكوادور

يقود ليونيل ميسي هجوم الأرجنتين في مواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة على ملعب إن أر جي ستديوم في هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد ميسي بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد بيرو في آخر جولات دور المجموعات للبطولة.

ويبدأ إنزو فيرنانديز في الوسط بدلا من لياندرو باريديس.

في المقابل يظهر كينيدري بايز في هجوم الإكوادور ليصبح أصغر لاعب يشارك في هذه المرحلة من كوبا أمريكا بعمر 17 عاما و61 يوما.

ويتواجد كل من موسيس كايسيدو في الوسط، وإينير فالنسيا في الهجوم.

وجاء تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – ليساندرو مارتينيز – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا

الوسط: نيكولاس جونزاليس – إنزو فيرنانديز – أليكسيس ماك أليستر – رودريجو دي بول

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل الإكوادور

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز

الدفاع: أنجيلو بيركادو – فيلكيس توريس – ويليان باتشو – بيرو هانكابي

الوسط: كارلوس جريزو – آلان فرانكو – موسيس كايسيدو

الهجوم: كينيدري بايز – إينير فالنسيا – جيريمي سارمينتو

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة فنزويلا وكندا والتي ستقام فجر غدا السبت في الرابعة فجرا.