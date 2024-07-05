مؤتمر ديشامب - عن الانتقام من نهائي 2016 وتحفظ البرتغال المتوقع

رفض ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا وضع خسارة فرنسا أمام البرتغال في نهائي يورو 2016 ضمن حسابات القمة المرتقبة في ربع نهائي النسخة الحالية.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "نهائي 2016 كان قويا. كان ذلك قبل 8 سنوات وكان الأمر مؤلما لنا، ولكننا الآن في ربع النهائي والأفضل سيتأهل".

وعن كريستيانو رونالدو قال: "إنه تهديد دائم على المستوى الهجومي. رونالدو قادر على التسجيل وحسم المباريات ويظل منافسا عظيما".

وأكمل "البرتغال فريق متوازن وقوي، ويفضل الهجوم على الدفاع".

وأوضح "واجهنا الحذر من هولندا وبلجيكا، ولكن هل ستفعل البرتغال نفس الشيء؟ أعرف ما يفضله روبرتو مارتينيز (مدرب البرتغال)".

وتابع "سنحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من السيطرة على الكرة في هذه المباراة".

وفازت البرتغال على فرنسا بهدف إيدير الشهير في نهائي يورو 2016 الذي استضافته بلاد الفريق الملقب بالديوك.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي بالفوز على بلجيكا بهدف عكسي سجله يان فيرتونخن.

بينما تأهلت البرتغال على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.