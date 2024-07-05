مؤتمر ديشامب - عن الانتقام من نهائي 2016 وتحفظ البرتغال المتوقع

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

رفض ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا وضع خسارة فرنسا أمام البرتغال في نهائي يورو 2016 ضمن حسابات القمة المرتقبة في ربع نهائي النسخة الحالية.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "نهائي 2016 كان قويا. كان ذلك قبل 8 سنوات وكان الأمر مؤلما لنا، ولكننا الآن في ربع النهائي والأفضل سيتأهل".

وعن كريستيانو رونالدو قال: "إنه تهديد دائم على المستوى الهجومي. رونالدو قادر على التسجيل وحسم المباريات ويظل منافسا عظيما".

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - الذئاب توقف ديميرال لمباراتين.. وبيلينجهام ينجو بغرامة يورو 2024 - مؤتمر جوندوجان: لسنا خائفين من مواجهة إسبانيا.. وموسيالا الأفضل يورو 2024 - مؤتمر ناجلسمان: كروس سيخوض المزيد من المباريات.. ولامين جمال لاعب مميز ولكن

وأكمل "البرتغال فريق متوازن وقوي، ويفضل الهجوم على الدفاع".

وأوضح "واجهنا الحذر من هولندا وبلجيكا، ولكن هل ستفعل البرتغال نفس الشيء؟ أعرف ما يفضله روبرتو مارتينيز (مدرب البرتغال)".

وتابع "سنحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من السيطرة على الكرة في هذه المباراة".

وفازت البرتغال على فرنسا بهدف إيدير الشهير في نهائي يورو 2016 الذي استضافته بلاد الفريق الملقب بالديوك.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي بالفوز على بلجيكا بهدف عكسي سجله يان فيرتونخن.

بينما تأهلت البرتغال على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ديدييه ديشامب منتخب فرنسا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - الذئاب توقف ديميرال لمباراتين.. وبيلينجهام ينجو بغرامة يورو 2024 - مؤتمر جوندوجان: لسنا خائفين من مواجهة إسبانيا.. وموسيالا الأفضل يورو 2024 - مؤتمر ناجلسمان: كروس سيخوض المزيد من المباريات.. ولامين جمال لاعب مميز ولكن يورو 2024 - مدرب إسبانيا: فكرنا في ربط حذائي كروس لإيقافه.. وسنرد على هجوم ألمانيا من البداية يورو 2024 - مؤتمر مبابي: كريستيانو أسطورة ولكننا لن نسقط في فخه يورو 2024 - بيلد: بيلينجهام ينجو من الإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل ضد سلوفاكيا يورو 2024 - رسالة من رومانيا "الضيف المثالي" عقب الوداع ضد هولندا يورو 2024 – خوسيلو: أتمنى أن يعتزل كروس بعد مواجهة إسبانيا.. والنجم الألماني يرد
أخر الأخبار
ميسي يتخطى أحمد حسن ويصبح رابعا في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية 14 دقيقة | أمريكا
مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (0)-(0) الإكوادور.. بطاقة صفراء أولى 55 دقيقة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا - ميسي أساسي مع الأرجنتين.. والأصغر على الإطلاق يبدأ في الإكوادور ساعة | أمريكا
مؤتمر ديشامب - عن الانتقام من نهائي 2016 وتحفظ البرتغال المتوقع 3 ساعة | ألمانيا 2024
لقبه الرابع.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي 3 ساعة | الوطن العربي
أحمد ساري يوضح سبب خروج هاني الطامي مبكرا ضد طلائع الجيش 3 ساعة | الدوري المصري
بسيوني يكشف أسباب تراجع نتائج طلائع الجيش.. والأهداف التي حققها 3 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من اليونان وتفقد فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها