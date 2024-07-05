لقبه الرابع.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي

قاد مؤمن سليمان فريقه الشرطة للفوز بلقب الدوري العراقي للمرة الـ 15 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وبدأ سليمان ثلاثية الشرطة إذ قاده للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-22 وعاد مجددا لتدريب الفريق وقيادته لإكمال الثلاثية هذا الموسم.

ورفع الشرطة رصيده لـ 7 ألقاب في الدوري العراقي بالتساوي مع القوة الجوية، فيما يظل الزوراء الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا.

واستغل الشرطة فوزه على دهوك 1-0 وتعادل منافسه القوة الجوية لتحقيق لقب الدوري قبل جولة على النهاية.

ورفع الشرطة رصيده لـ 84 نقطة بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية.

ورفع مؤمن سليمان رصيده من الألقاب لـ 4 في العراق بالتتويج بلقب الدوري مرتين والسوبر المحلي مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وأصبح سليمان أكثر مدرب أجنبي تحقيقا للقب الدوري العراقي برصيد لقبين.

وبات خامس أكثر مدرب تحقيقا للقب الدوري العراقي بعد كل من أيوب أوديشو (4 ألقاب) وجمال صالح وطاهر أحمد وباسم قاسم الذين حققوا اللقب 3 مرات.

وبذلك سيشارك الشرطة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا النخبة بنظامها الجديد.