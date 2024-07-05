أحمد ساري يوضح سبب خروج هاني الطامي مبكرا ضد طلائع الجيش

كشف أحمد ساري المدير الفني لـ الاتحاد سبب تغيير هاني الطامي بشكل مبكر في الشوط الثاني أمام طلائع الجيش.

وتعادل الاتحاد والجيش سلبيا في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال ساري عبر أون تايم سبورتس 2: "بدأنا أول 10 دقائق بضغط عالي ولم نستغل أخطاء دفاع طلائع الجيش، وحرارة الجو لم تساعد كلا الفريقين وآثر على أداء اللاعبين".

وأضاف "المباراة المقبلة ضد بيراميدز ستشهد زيادة من الانسجام ونحاول تفادي الإرهاق والإصابات للاعبين".

وكشف "هاني الطامي لاعب جيد للغاية وسبق أن دربته من قبل في المنصورة، وكان يشعر بالتوتر والضغط وهو ما تسبب في ظهوره بهذا الشكل ولذلك قررت إشراك عمر الوحش بعد الدقيقة 35".

وأتم "حصلنا على نقطة مُرضية ضد طلائع الجيش على ملعبه".

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 38 في المركز العاشر بجدول الدوري.

فيما وصل رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

الاتحاد فشل في تحقيق الانتصار بمسابقة الدوري للمباراة السابعة على التوالي، إذ حقق أخر انتصاراته على المقاولون العرب بهدف دون رد يوم 11 مايو.

أما طلائع الجيش فشل في تحقيق الانتصار للمرة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري.