بسيوني يكشف أسباب تراجع نتائج طلائع الجيش.. والأهداف التي حققها

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش أسباب تراجع النتائج مؤخرا في الدوري المصري، وأوضح ما حققه من أهداف مع الفريق.

وتعادل طلائع الجيش مع الاتحاد سلبيا في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال عبد الحميد بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "الفريق استمر 6 أشهر بدون خسارة، وحققنا نتائج كبيرة وطبيعي أن نمر بكبوة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين".

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وأوضح "محمد سمير يلعب في مركز الظهير بسبب إصابة أحمد عبد الرحمن وحسن مجدي، ويغيب عن صفوفنا فريد شوقي وحميد ماو وعمرو طارق وغيابات في كل مباراة".

وأكمل "أمام الأهلي استقبلنا هدفين من كرات ثابتة وأصاب ذلك اللاعبين بالإحباط".

وواصل "تحدث أخطاء من اللاعبين بشكل فردي تؤدي لأهداف ولا نستطيع تقويم الأداء بسبب ضيق الوقت في المباريات".

وتابع "في مباراة الاتحاد حاولنا خلق المزيد من الفرص والدليل أن المهدي سليمان حصد على جائزة رجل المباراة".

وأردف "قدمنا أداءً كبيرا وللاعبين التقدير والاحترام في الظهور بهذا الشكل، بعدما خسرنا بنتيجة كبيرة ضد الأهلي".

وشدد "حققنا كل الأهداف المحددة مع مسؤولي النادي، الفريق في مركز متوسط في جدول الدوري وجددنا دماء الفريق وقللنا عدد اللاعبين المعارين ووصلنا نهائي كأس الرابطة ووصلنا لدور الـ 16 في كأس مصر".

وتابع "الأهداف الجانبية هي إعطاء الفرصة للناشئين، وخلال الأسبوع الأخير واجهنا زد ثم الأهلي والاتحاد وسأواجه الأهلي والزمالك الأسبوع المقبل، لا أمتلك الأسماء التي بمستوى واحد في كل المباريات".

وأتم "تتبقى لنا 7 مباريات والقادم سيكون أفضل وأشكر اللاعبين، نحاول إصلاح الأخطاء خلال المباريات في ظل محاولة الاستشفاء خلال يومي الراحة".

ووصل رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

الاتحاد فشل في تحقيق الانتصار بمسابقة الدوري للمباراة السابعة على التوالي، إذ حقق أخر انتصاراته على المقاولون العرب بهدف دون رد يوم 11 مايو.

أما طلائع الجيش فشل في تحقيق الانتصار للمرة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري.

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