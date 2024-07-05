كرة سلة - منتخب مصر يخسر من اليونان وتفقد فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024

انتهت آمال منتخب مصر لكرة السلة في الوصول لأولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 93-71.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة خلف اليونان وجمهورية الدومينيكان.

وكان منتخب مصر يحتاج للفوز بفارق 42 نقطة من أجل الوصول لنصف نهائي الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكان منتخب الدومنيكان قد تغلب على مصر في المباراة الافتتاحية بنتيجة 90-77.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني لمواجهة أول وثاني المجموعة C2.

وسيلتقي منتخب اليونان مع سلوفينيا وكرواتيا مع الدومينيكان في نصف نهائي الملحق.

وفي النهاية سيتأهل البطل إلى أولمبياد باريس، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وغاب عن مصر في التصفيات إيهاب أمين نجم الأهلي، وأيضا عاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي الذي أعلن اعتزاله الدولي بجانب تعذر انضمام عبد الرحمن نادر.