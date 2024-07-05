رئيس لجنة التراخيص: لذلك حصل الزمالك على الرخصة الإفريقية.. ويتم تطبيق النظام على الدوري

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

كشف محمود عابدين رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن آلية حصول الزمالك على رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية للموسم المقبل.

وقال عابدين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تسلمنا ما يفيد بموافقة خالد بوطيب على التسوية مع الزمالك وبناء عليه تم منح النادي الرخصة اللازمة لخوض الكونفدرالية".

وأوضح "سيتم إصدار تراخيص للدوري المحلي اعتبارا من الموسم الجديد، وشروطه مماثلة لشروط كاف على مستوى البنية الأساسية وفرق السيدات والملاعب والنواحي المالية وفرق الشباب".

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وتابع "أول من تقدم لإصدار الترخيص كان الأهلي وإنبي وأصدرناه لهما في وقت واحد ثم أصدرنا التراخيص لأندية أخرى وصولًا لنادي الزمالك الذي تم حل مشكلته اليوم".

وأكمل "كل الأندية التي تقدمت للحصول على الرخصة حصلت عليها عدا بلدية المحلة لعدم استكمال أوراقه".

وأخيرا عن شكوى النجوم ضد بيراميدز بخصوص مستحقات النادي في صفقة انتقال محمود صابر قال: "المديونية مثبتة على بيراميدز ولكنها ليست نافذة قبل 31 مارس وبالتالي منحناه الترخيص، ولكنها ستؤثر على مشاركته في الموسم الذي يليه إذا لم ينتهِ منها".

وأعلنت لجنة منح التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، إصدار الرخصة الرياضية لنادي الزمالك بشكل رسمي بعد حل مشكلة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وقال محمود عابدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "تم منح نادي الزمالك الترخيص الرياضي للمشاركة بعد أن قدم النادي ما يفيد جدولة المديونية الخاصة باللاعب خالد بوطيب".

وأضاف "تم الاتفاق بناء على عقد بينهما لسداد المديونية بموجب أقساط شهرية حتى شهر يونيو لعام 2025"

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

محمود عابدين تراخيص الأندية الزمالك الأهلي الدوري المصري
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