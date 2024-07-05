يورو 2024 - الذئاب توقف ديميرال لمباراتين.. وبيلينجهام ينجو بغرامة

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

ميريح ديميرال - النمسا – تركيا – يورو 2024

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا لمدة مباراتين.

جاء ذلك بسبب احتفاله ضد النمسا.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016.

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وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتقل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

ويلتقي منتخب تركيا مع هولندا يوم السبت الموافق 6 يوليو في ربع النهائي.

على الجانب الآخر تم تغريم جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا 10 آلاف يورو.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بمقصية رائعة.

واحتفل بيلينجهام بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها البعض إساءة لمنتخب سلوفاكيا ودكة بدلائه.

عقب المباراة أعاد بيلينجهام تغريدة تحدثت عن احتفاله وشدد على أن الاحتفال كان عبارة عن مزحة داخلية في منتخب إنجلترا ولا علاقة لها بمنتخب سلوفاكيا الذي يكن له كل الاحترام.

ديميرال يورو 2024
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