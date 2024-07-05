يورو 2024 - مؤتمر جوندوجان: لسنا خائفين من مواجهة إسبانيا.. وموسيالا الأفضل

شدد ألكاي جوندوجان لاعب منتخب ألمانيا على جاهيزة فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا.

وتلعب ألمانيا أمام إسبانيا مساء الجمعة ضمن ربع نهائي يورو 2024.

وقال جوندوجان في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدين ولسنا خائفين، لدينا الكثير من الخبرة في فريقنا ونريد التأهل إلى الدور القادم، قد يكون من المفيد لنا أن إسبانيا لم تواجه صعوبات حتى الآن خلال البطولة بعدما سيطرت على المباريات الأربع الماضية".

وأجاب "موسيالا؟ على المستوى الفني فهو أفضل لاعب لدينا الآن ويمكنني أن أتحدث عن ما يقدمه والكرة الذهبية في المستقبل لكني لا أريد الضغط عليه".

وشدد "توني كروس لاعب حاسم في طريقتنا، يبقى دائما هادئا مهما كان الوضع على أرض الملعب. لا أحتاج للحديث معه كثيرا على أرض الملعب لأن كل واحد منا يعرف ما سيفعله الآخر".

وأتم "من المهم لبرشلونة حماية لامين لامال الذي يبلغ من العمر 16 عاما فقط، يجب أن يكون حرا دائما ولا يشعر بأي ضغط للحصول على أفضل النتائج".

وفازت ألمانيا على الدنمارك بثمن النهائي، فيما تأهلت إسبانيا على حساب جورجيا.