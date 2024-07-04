يورو 2024 - مؤتمر ناجلسمان: كروس سيخوض المزيد من المباريات.. ولامين جمال لاعب مميز ولكن

الخميس، 04 يوليه 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

ناجلسمان - منتخب ألمانيا

يثق يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا في قدرة فريقه على تخطي عقبة إسبانيا.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام إسبانيا مساء الجمعة ضمن ربع نهائي يورو 2024.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن توني كروس سيخوض المزيد من المباريات من ألمانيا ومشواره مازال مستمرا".

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وأعلن توني كروس اعتزال كرة القدم بنهاية مشاركة منتخب بلاده بيورو 2024.

وأضاف "ساني أو فيرتز؟ يمكنني الإجابة على السؤال لكني لا أريد ذلك. أحاول دائما كتابة نص وتوقع سيناريو لكيفية سير مباراة كهذه ما الذي نحتاجه منذ البداية ما هي البدائل التي نحتاجها؟. إذا كان بإمكانك الاختيار بين هذا الثنائي المميز، فهذا جيد دائما".

وأتم "لامين جمال لاعب مميز لكن عمره 16 عاما فقط. سنرى كيف سيكون رد فعله عندما تصبح الأمور أكثر صعوبة داخل الملعب".

وفازت ألمانيا على الدنمارك بثمن النهائي، فيما تأهلت إسبانيا على حساب جورجيا.

منتخب ألمانيا منتخب إسبانيا يورو 2024
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