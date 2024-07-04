منافس مصر - مدرب موريتانيا: مجموعة تصفيات إفريقيا 2025 معقدة للغاية

وصف أمير عبده المدير الفني لـ موريتانيا المجموعة التي تواجد بها في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمعقدة للغاية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا.

وقال عبده عبر موقع كاف: "مجموعة معقدة للغاية، منتخب مصر منافس قوي على التأهل، ولديهم أرقاما تتحدث عن نفسها فهم أبطال القارة 7 مرات، وهذا ليس شيئا سهلا".

وأضاف "لدينا أيضا كاب فيردي التي تفوقت علينا في أمم إفريقيا الأخيرة، لديهم لاعبين يمتلكون الجودة".

وأكمل "المجموعة تضم بوتسوانا ويمرون بفترة جيدة في تصفيات كأس العالم، لدينا مجموعة قوية والأمر يعود لنا، سنقدم كل شيء من أجل المشاركة الرابعة في أمم إفريقيا على التوالي".

وتأهل منتخب موريتانيا لنهائيات أمم إفريقيا في آخر 3 نسخ وخلال نسخة 2023 وصل لثمن النهائي كأفضل إنجاز في تاريخ البلاد وحقق أول فوز بتاريخه في البطولة.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 فريقا.

وتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا.

بينما المجموعة الثانية التي تضم المغرب يتأهل منها منتخب وحيد بسبب حسم المغرب تأهله بصفته المستضيف.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - إفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إي سواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.

ولم يتم تحديد ترتيب المباريات حتى الآن لكن تحددت مواعيد المباريات.

وتقام الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

أما الجولتان الثالثة والرابعة فتقام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر.

وتختتم منافسات التصفيات في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.