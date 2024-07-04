الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة

يواصل الزمالك مشواره المحلي في الدوري المصري بلقاء جديد يجمعه مع الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي لحساب الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع فاركو بنتيجة 1-1 في الجولة 29، وخسر الإسماعيلي من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة بعد خصم 3 نقاط من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بنتيجة 0-0 بلقاء أقيم في استاد الإسماعيلية.