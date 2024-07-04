الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة
الخميس، 04 يوليه 2024 - 23:27
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك مشواره المحلي في الدوري المصري بلقاء جديد يجمعه مع الإسماعيلي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي لحساب الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.
وتعادل الزمالك مع فاركو بنتيجة 1-1 في الجولة 29، وخسر الإسماعيلي من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.
ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة بعد خصم 3 نقاط من رصيده.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
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وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بنتيجة 0-0 بلقاء أقيم في استاد الإسماعيلية.
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