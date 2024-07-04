رسالة النني الأولى بعد إعلان انضمامه للمنتخب الأولمبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد النني - منتخب مصر

أبدى محمد النني نجم منتخب مصر ولاعب أرسنال السابق سعادته بتمثيل المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال النني عبر إنستجرام: لا يوجد كلام يكفي للتعبير عن فرحتي باختياري للانضمام لقائمة منتخب بلدي الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس".

وأضاف "أنال هذا الشرف للمرة الثانية في مسيرتي".

واختتم "أتمنى أن يوفقنا الله لنقدم أداء يليق بمصر ويشرفها".

وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.

الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك،كما سبق وانفرد FilGoal.com.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

محمد النني منتخب مصر الأولمبي
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