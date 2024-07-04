الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة

يواصل الأهلي مشواره المحلي في الدوري المصري بلقاء جديد يجمعه مع طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش لحساب الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الداخلية في الجولة 29 بنتيجة 4-1، فيما تعادل طلائع الجيش مع الاتحاد سلبيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الإثنين الموافق 8 يوليو المقبل.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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الأهلي التقى مع طلائع الجيش في الأول من يوليو الجاري وانتصر بنتيجة 4-0 على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وسجل رباعية الأهلي في اللقاء كل من: طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء لكل فريق عن طريق طاهر محمد طاهر للأهلي وعمر السعيد لطلائع الجيش.