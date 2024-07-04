يورو 2024 - مدرب إسبانيا: فكرنا في ربط حذائي كروس لإيقافه.. وسنرد على هجوم ألمانيا من البداية

أعرب لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن تقديره التام لتوني كروس نجم منتخب ألمانيا قبل مواجهة الفريقين.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام نظيره الألماني مساء الجمعة ضمن ربع نهائي يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "إيقاف كروس؟ لقد فكرنا في ربط حذائيه معا، لكنني لا أعرف ما إذا كان يويفا سيسمح لنا بذلك. إنه لاعب من الطراز الرفيع وكمشجع لكرة القدم أنا حزين جدا لأنه سيعتزل".

وأعلن توني كروس اعتزال كرة القدم بنهاية مشاركة منتخب بلاده بيورو 2024.

وأضاف "حظوظ الفريقين غدا 50% للفوز هذه حقيقة، سيكون نهائي أوروبي وعلينا تقديم كل شيء ممكن".

وتابع "التدرب على ركلات الترجيح؟ لا نجعل شيء للصدفة، قمنا بكل شيء ممكن إتقانه، وركلات الترجيح جزء من هذا الدور".

وشدد "أفضل طريقة للرد على هجوم المنافس هي الهجوم بشكل أفضل. نعلم أن المانيا ستبدأ المباراة قوية لكننا سنفعل نفس الأمر كذلك".

وأتم "لامين يامال ونيكو ويليامز لديهما امكانيات رائعة وقدرة كبيرة على استيعاب أي نصيحة".

وفازت ألمانيا على الدنمارك بثمن النهائي، فيما تأهلت إسبانيا على حساب جورجيا.