مدير المنتخب الأولمبي لـ في الجول: لم نحدد الرباعي الاحتياطي لهذا السبب

الخميس، 04 يوليه 2024 - 22:27

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

شدد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي على عدم تحديد أسماء الرباعي الاحتياطي في قائمة أولمبياد باريس حتى الآن.

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال مدير المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com : "لم نحدد بعد اللاعبين الأربعة الاحتياطيين. اللجنة الأولمبية الدولية لا تشترط تحديدهم لحظة إرسال القائمة".

أخبار متعلقة:
كولر يقترب من رقم جوزيه.. أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري مرازيق: حاولنا خطف نقطة من الأهلي ولكن.. ولا يوجد مستحيل في الكرة مؤتمر كولر: لماذا أعطي لاعب متكاسل الفرصة؟ وهذا موعد عودة كهربا للمران خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نجم حرس الحدود

وأضاف "غير صحيح ما يتردد حول إمكانية إجراء تعديلات في القائمة المختارة وخاصة اللاعبين فوق السن".

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.

الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، كما سبق وانفرد FilGoal.com.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

منتخب مصر الأوليمبي ميكالي
نرشح لكم
منافس مصر - مدرب موريتانيا: مجموعة تصفيات إفريقيا 2025 معقدة للغاية رسالة النني الأولى بعد إعلان انضمامه للمنتخب الأولمبي باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي خبر في الجول – النني وزيزو وبلال ضمن 22 لاعبا بقائمة المنتخب في أولمبياد باريس مدرب بوتسوانا لـ في الجول: منتخب مصر ضمن الأفضل في إفريقيا.. وتوقعنا التواجد في مجموعة صعبة حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب تصفيات أمم إفريقيا - مصر بجانب كاب فيردي.. ومواعيد الجولات
أخر الأخبار
مؤتمر ديشامب - عن الانتقام من نهائي 2016 وتحفظ البرتغال المتوقع 19 دقيقة | ألمانيا 2024
لقبه الرابع.. مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد لقب الدوري العراقي 25 دقيقة | الوطن العربي
أحمد ساري يوضح سبب خروج هاني الطامي مبكرا ضد طلائع الجيش 46 دقيقة | الدوري المصري
بسيوني يكشف أسباب تراجع نتائج طلائع الجيش.. والأهداف التي حققها 52 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - منتخب مصر يخسر من اليونان وتفقد فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024 ساعة | رياضات أخرى
رئيس لجنة التراخيص: لذلك حصل الزمالك على الرخصة الإفريقية.. ويتم تطبيق النظام على الدوري ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - الذئاب توقف ديميرال لمباراتين.. وبيلينجهام ينجو بغرامة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر جوندوجان: لسنا خائفين من مواجهة إسبانيا.. وموسيالا الأفضل ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها