كولر يقترب من رقم جوزيه.. أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري

وصل الأهلي لخامس أفضل سلسلة انتصارات متتالية في تاريخه بـ الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 ووصل للمباراة رقم 11 على التوالي في الدوري المصري الموسم الجاري.

ويشهد الموسم الجاري من الدوري 2 من أطول سلاسل الانتصارات في تاريخ الدوري المصري.

فوصل بيراميدز لـ 13 مباراة متتالية فيما وصل الأهلي لـ 11 مباراة متتالية.

ويمتلك الأهلي أطول سلسلة تاريخيا في الدوري برصيد 17 انتصارا والذي حققه في موسم 2004-05 بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

ويقترب مارسيل كولر بعد الوصول لـ 11 مباراة متتالية من رقم مانويل جوزيه في موسم 2007-08 مع الأهلي بالوصول لـ 13 مباراة متتالية.









































































































































FilGoal.com يستعرض في سباق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

1- الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

3- الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

3- بيراميدز - 13 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

4- الأهلي - 11 مباراة متتالية - 2023-22024 - مارسيل كولر

5-الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج

6- الزمالك – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – كريستيان جروس

6- الأهلي – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – مارتن لاسارتي

6- مصر للمقاصة - 9 مباريات متتالية - 2016-2017 - إيهاب جلال