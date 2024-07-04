كولر يقترب من رقم جوزيه.. أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري

الخميس، 04 يوليه 2024 - 22:23

كتب : إسلام أحمد

الأهلي

وصل الأهلي لخامس أفضل سلسلة انتصارات متتالية في تاريخه بـ الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 ووصل للمباراة رقم 11 على التوالي في الدوري المصري الموسم الجاري.

ويشهد الموسم الجاري من الدوري 2 من أطول سلاسل الانتصارات في تاريخ الدوري المصري.

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فوصل بيراميدز لـ 13 مباراة متتالية فيما وصل الأهلي لـ 11 مباراة متتالية.

ويمتلك الأهلي أطول سلسلة تاريخيا في الدوري برصيد 17 انتصارا والذي حققه في موسم 2004-05 بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

ويقترب مارسيل كولر بعد الوصول لـ 11 مباراة متتالية من رقم مانويل جوزيه في موسم 2007-08 مع الأهلي بالوصول لـ 13 مباراة متتالية.

FilGoal.com يستعرض في سباق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

1- الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

2- الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

3- الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

3- بيراميدز - 13 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

4- الأهلي - 11 مباراة متتالية - 2023-22024 - مارسيل كولر

5-الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

5- الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج

6- الزمالك – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – كريستيان جروس

6- الأهلي – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – مارتن لاسارتي

6- مصر للمقاصة - 9 مباريات متتالية - 2016-2017 - إيهاب جلال

الأهلي بيراميدز الدوري المصري أطول انتصارات في الدوري
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