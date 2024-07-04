مرازيق: حاولنا خطف نقطة من الأهلي ولكن.. ولا يوجد مستحيل في الكرة

الخميس، 04 يوليه 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

عيد مرازيق - الداخلية - مارسيل كولر - الأهلي

أوضح عيد مرازيق المدير الفني لـ الداخلية أن الضغط كان واضحا على لاعبيه خلال الخسارة من الأهلي.

وانتصر الأهلي بنتيجة 4-1 على الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال عيد مرازيق عبر أون تايم سبورتس: "خسرنا من الأهلي الذي يمتلك دوافع كبيرة، وحاولنا خطف نقطة لكن الإجهاد تأثيره كان واضحا على اللاعبين بعدما خضنا 6 مباريات في 18 يوما".

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وأضاف "ليس لدينا قائمة مثل الأهلي لنخوض كل مباراة بتشكيل مختلف".

وأكمل "لدينا خطة للفترة المقبلة وسنفكر في مباراة فاركو وهي الأهم لأنها فاصلة بالنسبة لنا".

وواصل "أجرينا تغييرات بعد استقبال الهدف الثالث لمنع اللاعبين من الإرهاق قبل المباراة المقبلة ولمنحهم الراحة في ظل توالي المباريات".

وأتم "سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية ضد فاركو والكرة لا يوجد بها مستحيل".

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي (2) وإمام عاشور (2) فيما سجل محمود علي "أوكا" هدف الداخلية الوحيد.

وحقق الأهلي ثاني رباعية له بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0، وهي الرباعية الرابعة للأهلي هذا الموسم.

ووصل الأهلي للفوز رقم 11 في الدوري المصري على التوالي كثاني أفضل سلسلة هذا الموسم بعد بيراميدز الذي فاز في 13 مباراة متتالية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 54 نقطة من 22 مباراة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة من 26 مباراة.

فيما واصل الداخلية تذيل الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.

الأهلي الداخلية عيد مرازيق
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