مؤتمر كولر: لماذا أعطي لاعب متكاسل الفرصة؟ وهذا موعد عودة كهربا للمران

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي شرطه لمنح الفرصة للاعب للمشاركة في المباريات بقميص الفريق.

وانتصر الأهلي بنتيجة 4-1 على الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الأجواء كانت حارة وأثرت بعض الشيء، وتأخرنا في تسجيل الهدف الأول وعندما سجلنا المباراة أصبحت المباراة مفتوحة".

وأضاف "خلال استراحة شرب المياه في الشوط الأول أخبرت اللاعبين بكيفية استغلال المساحات واستجابوا سريعا ونفذوا ذلك وسجلنا هدفين".

وأكمل "شعرت بضيق شديد بعد استقبال هدفا، لكن الهدف الرابع جعلني أشعر بالراحة".

وعن منح الفرصة للاعبين أجاب قائلا: "أشاهد يوميا اللاعبين في التدريبات، وعندما أشاهد لاعب يتكاسل فلماذا أعطية الفرصة؟ سأكون ظالما إن اخترته، ولا أشير لاسم محدد".

وواصل "اللاعب لابد أن يُظهر رغبة في المران، وفي مصر كل لاعب يرى أحقيته باللعب مباراة كاملة دون النظر للتدريبات".

وواصل "لا أحد سيحصل على فرصة بالنظر لاسمه بل بالاجتهاد".

وأتم "كهربا سيتواجد في المران الجماعي يوم الأحد المقبل".

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سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي (2) وإمام عاشور (2) فيما سجل محمود علي "أوكا" هدف الداخلية الوحيد.

وحقق الأهلي ثاني رباعية له بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0، وهي الرباعية الرابعة للأهلي هذا الموسم.

ووصل الأهلي للفوز رقم 11 في الدوري المصري على التوالي كثاني أفضل سلسلة هذا الموسم بعد بيراميدز الذي فاز في 13 مباراة متتالية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 54 نقطة من 22 مباراة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة من 26 مباراة.

فيما واصل الداخلية تذيل الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.