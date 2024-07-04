خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نجم حرس الحدود

الخميس، 04 يوليه 2024 - 21:38

كتب : عمرو نبيل

إسلام سمير

بدأ سيراميكا كليوباترا في تدعيم صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع إسلام سمير لاعب خط وسط حرس الحدود.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا تعاقد مع سمير في صفقة انتقال حر.

ووقع سيراميكا كليوباترا مع لاعبه الجديد لمدة 4 سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان معارا في صفوف بلدية المحلة خلال الموسم الماضي 2022-2023.

ونشأ سمير في صفوف بتروجت، ثم انتقل إلى حرس الحدود في 2021، الذي أعاره في 2022 إلى المصري بالسلوم.

وصعد حرس الحدود إلى الدوري الممتاز عبر دورة الترقي.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في الدوري برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

إسلام سمير حرس الحدود الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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