رباعية جديدة والـ 11 تواليا.. الأهلي ينتصر على الداخلية بثنائيتي إمام ووسام

انتصر الأهلي برباعية جديدة للمباراة الثانية على التوالي بالفوز على الداخلية 4-1 في الجولة 29 من الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي (2) وإمام عاشور (2) فيما سجل محمود علي "أوكا" هدف الداخلية الوحيد.

وحقق الأهلي ثاني رباعية له بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0، وهي الرباعية الرابعة للأهلي هذا الموسم.

ووصل الأهلي للفوز رقم 11 في الدوري المصري على التوالي كثاني أفضل سلسلة هذا الموسم بعد بيراميدز الذي فاز في 13 مباراة متتالية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 54 نقطة من 22 مباراة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة من 26 مباراة.

فيما واصل الداخلية تذيل الترتيب برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.











































































































































التشكيل

بدأ أحمد عبد القادر أساسيا في هجوم الأهلي، وعاد إمام عاشور لقيادة خط الوسط

في المقابل يحرس رمضان مصطفى مرمى الداخلية للمباراة الثالثة على التوالي.

وصف المباراة

استحوذ الأهلي على الكرة وتراجع لاعبو الداخلية في الدقائق الأولى بحثا عن الحفظ على الشباك النظيفة.

وفي الدقيقة 14 أرسل كريم فؤاد عرضية أرضية من الجهة اليسرى أبعدها رمضان مصطفى حارس الداخلية وتابعها أحمد عبد القادر بتسديدة قوية في الشباك.

هدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل على كريم فؤاد قبل إرسال العرضية.

وبدأ لاعبو الأهلي التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل تكتل لاعبي الداخلية أمام مرماهم، فأبعد الحارس تصويبة قوية من مروان عطية في الدقيقة 18.

هدأت أحداث المباراة قليلا، وفي الدقيقة 35 وبعد توغل من حسين الشحات من الجهة اليمنى أرسل عرضية أودعها وسام أبو علي في الشباك.

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وبعد دقيقة كاد عبد القادر أن يسجل الهدف الثاني للأهلي مستفيدا من خروج خاطئ من إيهاب سمير لكن تسديدته ارتطمت بعارضة الضيوف.

وفي الدقيقة 39 عاد مصطفى عثمان لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد على معاذ الحناوي بعد رأسية وسام أبو علي.

وانبرى أبو علي للركلة وسجلها في الشباك في الدقيقة 40.

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وأهدر أبو علي فرصة إضافة الهدف الثالث له وللأهلي برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني مرت رأسية عبد القادر بجوار القائم بعد عرضية الشحات في الدقيقة 50.

وبعد 9 دقائق أضاف إمام عاشور الهدف الثالث بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 70 شارك محمد مجدي أفشة وعمر كمال ورضا سليم بدلا من كريم فؤاد والسولية والشحات.

وشارك كريستو وأليو ديانج بدلا من مروان عطية ووسام أبو علي في الدقيقة 81.

وأهدر كريستو فرصة التسجيل بكرة علت العارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84.

ومجددا مرت رأسية عبد القادر بجوار القائم في الدقيقة 85.

وقلص محمود أوكا الفارق بتسديدة أرضية غالطت الشناوي وسكنت الشباك في الدقيقة 90 بعد بينية من محمود ظريف لتصبح النتيجة 3-1.

ورد إمام عاشور بالهدف الرابع بعد عرضية أرضية من عمر كمال أودعها في الشباك بسهولة لتنتهي المباراة برباعية جديدة للأهلي.

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