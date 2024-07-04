تفوق على أفضل مواسمه محليا.. إمام عاشور يسجل ثنائية ضد الداخلية في الدوري

رفع إمام عاشور رصيده التهديفي مع الأهلي لـ 9 في جميع المسابقات.

وسجل إمام ثنائية للأهلي ضد الداخلية لقاء الفريقين بالجولة 29 من الدوري المصري.

وجاء هدف لاعب الوسط بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

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ثم أضاف هدفا في الدقيقة 90+2 بتسديدة أرضية بعد عرضية من عمر كمال عبد الواحد.

ورفع عاشور رصيده التهديفي مع الأهلي لـ 6 أهداف في الدوري المصري خلال 15 مباراة.

ويعد ذلك أفضل موسم تهديفيا لإمام عاشور في الدوري، حيث سجل من قبل مع الزمالك 5 أهداف في موسمي 2020-21 و2021-22.

وإجمالا خاض إمام مع الأهلي 37 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9.

وتوج مع الأهلي بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.