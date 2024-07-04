المساهمة الثنائية الثالثة.. وسام أبو علي يهز شباك الداخلية مرتين في الشوط الأول

الخميس، 04 يوليه 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - الداخلية

سجل وسام أبو علي ثنائية مع الأهلي ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وتقدم الأهلي أولا في الدقيقة 35 بعدما أودع عرضية حسين الشحات في الشباك.

وأضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء والتي تحصل عليها بنفسه بعد رأسية منه ارتطمت من يد معاذ الحناوي في الدقيقة 40.

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وسجل أبو علي في 16 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات 8 أهداف وصنع 4.

وفي الدوري المصري سجل 7 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات.

وتعد تلك المباراة الثالثة التي يساهم فيها أبو علي مع الأهلي بهدفين خلال 90 دقيقة.

الأولى جاءت في ظهوره الأول ضد بلدية المحلة في الجولة الخامسة بتسجيل هدفين.

والثانية جاءت ضد الاتحاد السكندري بتسجيل هدف وصناعة آخر.

والثالثة في لقاء اليوم بتسجيل هدفين في لقاء اليوم ضد الداخلية.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري الداخلية
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