الرياضية السعودية: الخلود في مفاوضات جادة مع النني

دخل نادي الخلود السعودي في مفاوضات جادة مع محمد النني بحسب تقارير صحفية سعودية.

وبات النني لاعبا حرا بعدما انتهى تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الخلود السعودي دخل في مفاوضات جادة مع محمد النني لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

الخلود يسعى لتدعيم صفوفه بعدما ضمن المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.

ويتواجد محمد النني على رأس قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قائمة منتخب مصر لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

روجيرو ميكالي المدرب البرازلي للمنتخب، اختار لاعبين فقط فوق السن، هما محمد النني وأحمد سيد "زيزو".

ورحل النني عن أرسنال بعد 8 سنوات بقميص الفريق.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.