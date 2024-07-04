الروج أخضر لموسم إضافي.. المصري يعلن تجديد عقد فخر الدين بن يوسف

أعلن النادي المصري استمرار التونسي فخر الدين بن يوسف ضمن صفوفه لموسم إضافي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد بن يوسف مع المصري بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم تمديده.

وكشف المصري عن استمرار فخر الدين بن يوسف حتى صيف 2025.

صاحب الـ33 عاما شارك مع المصري خلال 24 مباراة بالموسم الحالي وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ويلعب الشهير بـ الروج ضمن صفوف المصري منذ صيف 2023 قادما من بيراميدز.

بن يسوف سبق له اللعب لأندية الصفاقسي والترجي بالدوري التونسي وميتز الفرنسي.

وخاض بن يوسف تجربته الأولى في الدوري المصري بقميص الإسماعيلي قبل الانتقال إلى بيراميدز ثم المصري.

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