حكيمي ورحيمي على رأسها.. المغرب يعلن قائمته لخوض أولمبياد باريس

الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - منتخب المغرب

أعلن طارق السيكتوي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي قائمة منتخب بلاده التي ستخوض أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

وتواجد الثلاثي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وسفيان رحيمي نجم العين الإماراتي ومنير المحمدي المنضم حديثا لنهضة بركان كثلاثي فوق السن على رأس القائمة.

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كما شهدت قائمة منتخب المغرب الأولمبي تواجد عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس.

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وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: منير المحمدي - رشيد غانيمي - محمد رضى أسماما

الدفاع: أيمن الوافي - مهدي بوكامير- أشرف حكيمي - أكرم النقاش- زكرياء الواحدي - عادل تاحيف -هيثم مناؤث

الوسط: بنيامين بوشواري - يايسن كشتا - أسامة ترجالين - بلال الخنوس - أسامة العزوزي - أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك

الهجوم: المهدي موهوب - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش - إلياس بن صغير - سفيان رحيمي.

منتخب المغرب الأولمبي أشرف حكيمي
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