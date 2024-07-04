الترجي يضم حارس منتخب تونس 3 سنوات

الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

بشير بن سعيد

أتم نادي الترجي إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي التونسي البشير بن سعيد.

وانتهى تعاقد بن سعيد مع الاتحاد المنستيري بنهاية الشهر الماضي وبات لاعبا حرا.

وأعلن الترجي تعاقده مع البشير بن سعيد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

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ووقع الحارس الدولي التونسي على عقد يمتد حتى صيف 2027.

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بن سعيد يلعب في صفوف الاتحاد المنستيري منذ صيف 2018 وحصل معه على لقبي كأس تونس والسوبر.

ولعب البشير بن سعيد 150 مباراة مع الاتحاد المنستيري واستقبلت شباكه 108 هدف وحافظ عليها خلال 78 مباراة.

وعلى المستوى الدولي لعب صاحب الـ 31 عاما 21 مباراة دولية مع منتخب نسور قرطاج.

بشير بن سعيد منتخب تونس الترجي
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