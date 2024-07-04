في الجول يكشف اتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشأن موقف إبراهيم عادل أمام الأهلي

وافق نادي بيراميدز على انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي من بداية معسكره غدا الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويعد غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف أحد أبرز أسباب تمسك بيراميدز بوجود إبراهيم عادل في مواجهة الأهلي.

ويسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وفي الإطار ذاته أعلن الأهلي انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر منتخب مصر الأولمبي غدا الجمعة.

وأرسل النادي ظهر اليوم الخميس، خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولي غدا الجمعة، وفقا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولي للمعسكر.

وسبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 2024/6/27، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولي واضطلاع اتحاد الكرة بمسؤولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)