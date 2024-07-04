التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش.. ومتعب أساسي
الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:25
كتب : هاني العوضي
يقود الأنجولي كريستوفر مابولولو تشكيل الاتحاد السكندري خلال مواجهة طلائع الجيش.
ويلعب الاتحاد أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:
في حراسة المرمى: المهدي سليمان
في الدفاع: سيف تقا- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح - كريم الديب
في الوسط: أحمد عيد - هاني الطامي- خالد الغندور
في الهجوم: بنجامين بواتنج - مابولولو - فرانك آلان.
فيما جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
الدفاع: أحمد متعب – محمد دياب – خالد سطوحي – محمد سمير
الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة
الهجوم: محمد هاني – محمد حمدي زكي – يسري وحيد
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