تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي في الهجوم.. ورمضان يحرس عرين الداخلية ضد الأهلي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

مصطفى فوزي - الداخلية

يقود مصطفى فوزي هجوم الداخلية في مواجهة الأهلي بالجولة 29 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويحرس رمضان مصطفى مرمى الداخلية للمباراة الثالثة على التوالي.

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وجاء تشكيل الداخلية

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور

الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمد علاء ظريف – محمود أوكا – الأمير حسام – أدهم حامد – زياد طارق – أحمد سيد غريب - فانوم ألفريد – محمد أشرف – عبد الرحمن صميدة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.

الأهلي مصطفى فوزي الداخلية
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