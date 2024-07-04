تشكيل الداخلية - مصطفى فوزي في الهجوم.. ورمضان يحرس عرين الداخلية ضد الأهلي
الخميس، 04 يوليه 2024 - 18:21
كتب : FilGoal
يقود مصطفى فوزي هجوم الداخلية في مواجهة الأهلي بالجولة 29 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.
ويحرس رمضان مصطفى مرمى الداخلية للمباراة الثالثة على التوالي.
وجاء تشكيل الداخلية
حراسة المرمى: رمضان مصطفى
الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير
الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور
الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمد علاء ظريف – محمود أوكا – الأمير حسام – أدهم حامد – زياد طارق – أحمد سيد غريب - فانوم ألفريد – محمد أشرف – عبد الرحمن صميدة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.
نرشح لكم
متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. الهاتريك يضيع في الجول يكشف اتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشأن موقف إبراهيم عادل أمام الأهلي مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف ملغي التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش.. ومتعب أساسي الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لـ معسكر منتخب مصر الأولمبي تشكيل الأهلي - عودة إمام عاشور.. وعبد القادر أساسي ضد الداخلية لجنة التراخيص تعلن منح الزمالك الرخصة.. وتفاصيل الاتفاق مع بوطيب