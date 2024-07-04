الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لـ معسكر منتخب مصر الأولمبي

أعلن الأهلي انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر منتخب مصر الأولمبي غدا الجمعة.

وأرسل النادي ظهر اليوم الخميس، خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولي غدا الجمعة، وفقا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولي للمعسكر.

وسبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 2024/6/27، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولي واضطلاع اتحاد الكرة بمسؤولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

🔴 الأهلي يؤكد دعمه للمنتخبات.. ويخطر اتحاد الكرة بانضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي غدًا 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/bszv4707E8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 4, 2024

ويغيب الثلاثي عن قائمة مباراة الأهلي ضد الداخلية المقرر أن تبدأ بعد قليل في الجولة 29 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعا حاسما في الوقت الحالي مع عدد من مسؤولي الكرة المصرية.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "عقدنا اجتماعات متواصلة والحمد لله تم حل أزمة المنتخب الأولمبي".

وأوضح دياب |سينضم كل لاعبي المنتخب من الأندية الخاصة بهم دون مشكلة لإعداد الفريق قبل أولمبياد باريس".

وبسؤاله عن موقف الدوري المصري شدد "لا تأجيل لمباريات الدوري وستقام بنفس الجدول الذي تم إعلانه مؤخرا".

واختتم دياب تصريحاته "ينضم الثنائي محمد النني وأحمد زيزو من اللاعبين فوق السن مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس".

وكان قد انفرد FilGoal.com بأن محمد النني ثاني اللاعبين فوق السن المنضمين بعد أحمد زيزو. (من هنا)