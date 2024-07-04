تشكيل الأهلي - عودة إمام عاشور.. وعبد القادر أساسي ضد الداخلية

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - محمد عبد المنعم - إمام عاشور

يبدأ أحمد عبد القادر أساسيا في هجوم الأهلي، ويعود إمام عاشور لقيادة خط الوسط في مواجهة الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وجلس إمام عاشور بديلا في المباراة الماضية ضد طلائع الجيش على مقاعد البدلاء، بينما اكتفى عبد القادر بالمشاركة بديلا في آخر 3 مباريات.

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ويتواجد عمر كمال عبد الواحد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر – وسام أبو علي – حسين الشحات

وعلى مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال عبد الواحد – ياسر إبراهيم

الوسط: رضا سليم – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد

الهجوم: محمد الضاوي "كريستو"

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 28 مباراة.

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