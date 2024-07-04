الكرة النسائية - الكشف عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية.

وستقود أميرة يوسف تدريب منتخب مصر بمعاونة كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربا لحراس المرمى.

وحصلت أميرة يوسف على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.

من جانبها شددت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على ملف الكرة النسائية،على دعمها للجهاز الفني الجديد.

وأشارت إلى أن الاختيار خضع لمعايير متعددة بالتشاور مع الإدارة الفنية للاتحاد، برئاسة علاء نبيل، في مقدمتها رخصة التدريب والكفاءة الفنية لتطوير منتخبات الكرة النسائية وفقًا لرؤية الاتحاد.