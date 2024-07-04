الكرة النسائية - الكشف عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

كشف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية.

وستقود أميرة يوسف تدريب منتخب مصر بمعاونة كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربا لحراس المرمى.

وحصلت أميرة يوسف على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

أخبار متعلقة:
مدرب بوتسوانا لـ في الجول: منتخب مصر ضمن الأفضل في إفريقيا.. وتوقعنا التواجد في مجموعة صعبة حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب "لا تأجيل للدوري".. أحمد دياب يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المنتخب الأولمبي تصفيات أمم إفريقيا - مصر بجانب كاب فيردي.. ومواعيد الجولات

ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.

من جانبها شددت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على ملف الكرة النسائية،على دعمها للجهاز الفني الجديد.

وأشارت إلى أن الاختيار خضع لمعايير متعددة بالتشاور مع الإدارة الفنية للاتحاد، برئاسة علاء نبيل، في مقدمتها رخصة التدريب والكفاءة الفنية لتطوير منتخبات الكرة النسائية وفقًا لرؤية الاتحاد.

منتخب مصر للسيدات الكرة النسائية المصرية
نرشح لكم
رباعية جديدة والـ 11 تواليا.. الأهلي ينتصر على الداخلية بثنائيتي إمام ووسام الانتصارات مازالت غائبة.. طلائع الجيش والاتحاد يتعادلان سلبيا معادلا أفضل مواسمه محليا.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في الدوري المساهمة الثنائية الثالثة.. وسام أبو علي يهز شباك الداخلية مرتين في الشوط الأول وكيل بوطيب يوضح لـ في الجول تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك.. ودور عبد الواحد متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي الروج أخضر لموسم إضافي.. المصري يعلن تجديد عقد فخر الدين بن يوسف انتهت الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الداخلية.. الانتصار الـ 11 تواليا
أخر الأخبار
رباعية جديدة والـ 11 تواليا.. الأهلي ينتصر على الداخلية بثنائيتي إمام ووسام 9 دقيقة | الدوري المصري
باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي 19 دقيقة | منتخب مصر
الانتصارات مازالت غائبة.. طلائع الجيش والاتحاد يتعادلان سلبيا 21 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مبابي: كريستيانو أسطورة ولكننا لن نسقط في فخه 28 دقيقة | ألمانيا 2024
معادلا أفضل مواسمه محليا.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في الدوري 42 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة الثنائية الثالثة.. وسام أبو علي يهز شباك الداخلية مرتين في الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: الخلود في مفاوضات جادة مع النني ساعة | ميركاتو
وكيل بوطيب يوضح لـ في الجول تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك.. ودور عبد الواحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها