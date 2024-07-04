حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

حسام حسن

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن المجموعة التي وقع فيها الفراعنة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأقيمت مراسم قرعة نسخة 2025 في جنوب إفريقيا يوم الخميس، وأسفرت عن تواجد مصر مع موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا.

وقال حسام حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تضم منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا جيدة".

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وأضاف "منتخب مصر جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على لقب أمم إفريقيا، وكما قلت من قبل أن الكرة في قارة إفريقيا تتطور للأفضل".

وتابع "المجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز وتحقيق الألقاب".

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 فريقا.

وتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا.

بينما المجموعة الثانية التي تضم المغرب يتأهل منها منتخب وحيد بسبب حسم المغرب تأهله بصفته المستضيف.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - إفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إي سواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.

ولم يتم تحديد ترتيب المباريات حتى الآن لكن تحددت مواعيد المباريات.

وتقام الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

أما الجولتان الثالثة والرابعة فتقام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر.

وتختتم منافسات التصفيات في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.

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