"لا تأجيل للدوري".. أحمد دياب يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المنتخب الأولمبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:09

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وأحمد دياب وجمال علام وروجيرو ميكالي

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر FilGoal.com نهاية أزمة المنتخب الأولمبي.

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعا حاسما في الوقت الحالي مع عدد من مسؤولي الكرة المصرية.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "عقدنا اجتماعات متواصلة والحمد لله تم حل أزمة المنتخب الأولمبي".

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وأوضح دياب |سينضم كل لاعبي المنتخب من الأندية الخاصة بهم دون مشكلة لإعداد الفريق قبل أولمبياد باريس".

وبسؤاله عن موقف الدوري المصري شدد "لا تأجيل لمباريات الدوري وستقام بنفس الجدول الذي تم إعلانه مؤخرا".

واختتم دياب تصريحاته "ينضم الثنائي محمد النني وأحمد زيزو من اللاعبين فوق السن مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس".

وكان قد انفرد FilGoal.com بأن محمد النني ثاني اللاعبين فوق السن المنضمين بعد أحمد زيزو. (من هنا)

وعلم FilGoal.com أن المنتخب أرسل جزءا من القائمة ولم يرسلها بالكامل في الوقت المسموح به مما سيتسبب في دفع غرامة مالية بسبب التأخير وهو ما تقبله المنتخب الأولمبي في انتظار حل المشكلة.

وكان النادي الأهلي قد رفض انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم إلى المنتخب الأولمبي بسبب المنافسة على لقب الدوري وضغط المباريات.

وأوضح الأهلي لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

واشترط الأهلي إرسال الثلاثي في نفس توقيت إرسال بيراميدز -منافسه على لقب الدوري- للاعبيه.

وكان بيراميدز قد وافق على انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر ولكن طالب تأجيل انضمامهم لما بعد مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

الدوري المصري المنتخب الأولمبي أحمد دياب
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