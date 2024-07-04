تصفيات أمم إفريقيا - مصر بجانب كاب فيردي.. ومواعيد الجولات

الخميس، 04 يوليه 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو

اختتمت مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 وأسفرت عن تواجد منتخب مصر بالمجموعة الثالثة.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 فريقا.

وتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا.

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بينما المجموعة الثانية التي تضم المغرب يتأهل منها منتخب وحيد بسبب حسم المغرب تأهله بصفته المستضيف.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - إفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إي سواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.

ولم يتم تحديد ترتيب المباريات حتى الآن لكن تحددت مواعيد المباريات.

وتقام الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

أما الجولتان الثالثة والرابعة فتقام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر.

وتختتم منافسات التصفيات في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.

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