لجنة التراخيص تعلن منح الزمالك الرخصة.. وتفاصيل الاتفاق مع بوطيب

الخميس، 04 يوليه 2024 - 16:12

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - بيان رسمي

أعلنت لجنة منح التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، إصدارة الرخصة الرياضية لنادي الزمالك بشكل رسمي بعد حل مشكلة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وقال محمود عابدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "تم منح نادي الزمالك الترخيص الرياضي للمشاركة بعد أن قدم النادي ما يفيد جدولة المديونية الخاصة باللاعب خالد بوطيب".

وأضاف "تم الاتفاق بناء على عقد بينهما لسداد المديونية بموجب أقساط شهرية حتى شهر يونيو لعام 2025"

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عابدين أتم "لجنة منح التراخيص قررت كذلك منح الترخيص لنادي توت عنخ أمون (للكرة النسائية) وجاري أعمال اللجنة لحين انتهاء أعمالها".

كان نادي الزمالك قد أعلن حل مشكلة مستحقات اللاعب خالد بوطيب المتأخرة على لسان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

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