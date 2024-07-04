يورو 2024 - بيلد: بيلينجهام ينجو من الإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل ضد سلوفاكيا

ذكرت جريدة بيلد أن جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا سينجو من الإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل بهدفه أمام سلوفاكيا.

وتحدثت تقارير عديدة عن احتمالية تعرض بيلينجهام لعقوبة بسبب طريقة احتفاله بهدفه ضد سلوفاكيا.

وأوضح تقرير بيلد أنه من المرجح أن يتم تغريم بيلينجهام فقط.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بمقصية رائعة.

واحتفل بيلينجهام بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها البعض إساءة لمنتخب سلوفاكيا ودكة بدلائه.

عقب المباراة أعاد بيلينجهام تغريدة تحدثت عن احتفاله وشدد على أن الاحتفال كان عبارة عن مزحة داخلية في منتخب إنجلترا ولا علاقة لها بمنتخب سلوفاكيا الذي يكن له كل الاحترام.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

وفقا لجريدة أبولا البرتغالية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد فتح تحقيقا في احتفال بيلينجهام للبحث عما إذا كان في الأمر إساءة لسلوفاكيا.

وفي حال ثبتت إدانة نجم ريال مدريد فقد يتعرض للإيقاف ويغيب عن مواجهة سويسرا في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره السويسري في ربع نهائي يورو 2024.

وكان منتخب سويسرا قد تأهل بعد الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل.

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