أزمة المنتخب الأولمبي - إرسال جزء من القائمة وغرامة.. واجتماع حاسم من وزير الرياضة

الخميس، 04 يوليه 2024 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي

لا تزال أصداء أزمة المنتخب الأولمبي قائمة من أجل الوصول لحل قبل إرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعا حاسما في الوقت الحالي مع عدد من مسؤولي الكرة المصرية.

ويجتمع أشرف صبحي مع مسؤولين من اتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل حسم مصير المنتخب الأولمبي.

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وأبلغ وزير الرياضة جميع الأطراف أن أزمة المنتخب الأولمبي يجب ألا تخرج بتلك الصورة السيئة، ويجب حل المشكلة مع الأندية.

وطرح أشرف صبحي فكرة تأجيل مسابقة الدوري إذا كانت هذه هي الأزمة الوحيدة لحل مشكلة المنتخب الأولمبي.

أما بخصوص قائمة المنتخب الأولمبي النهائية فعلم FilGoal.com أن المنتخب أرسل جزءا من القائمة ولم يرسلها بالكامل.

وسيتم توقيع غرامة مالية على المنتخب الأولمبي بسبب التأخر في إرسال القائمة النهائية، وتقبل المنتخب الأولمبي الأمر.

وكان على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المرسلة أحمد زيزو لاعب الزمالك مع تأجيل اسم محمد النني في انتظار حل مشكلة اللاعبين فوق السن باجتماع وزير الرياضة.

وينتظر المنتخب الأولمبي نتيجة اجتماع وزير الرياضة الجاري قبل إرسال باقي القائمة.

وكان النادي الأهلي قد رفض انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم إلى المنتخب الأولمبي بسبب المنافسة على لقب الدوري وضغط المباريات.

وأوضح الأهلي لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

واشترط الأهلي إرسال الثلاثي في نفس توقيت إرسال بيراميدز -منافسه على لقب الدوري- للاعبيه.

وكان بيراميدز قد وافق على انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر ولكن طالب تأجيل انضمامهم لما بعد مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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