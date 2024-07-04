ليفربول ينافس سان جيرمان على ضم جناح ليدز

الخميس، 04 يوليه 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد

يستهدف ليفربول ضم الهولندي كريسينسيو سمرفيل لاعب ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة ESPN.

وأوضح التقرير أن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد أجرى محادثة مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للريدز.

وأضاف التقرير أن ليفربول سينافس باريس سان جيرمان الذي يرغب في ضم المهاجم الذي يمكنه اللعب كجناح أيضا.

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وذكرت شبكة ESPN أن سان جيرمان أبدى اهتمامه بضم اللاعب، بينما أشعلت محادثة سلوت مع اللاعب السباق نحو ضمه.

ويمتد تعاقد البالغ من العمر 22 عاما مع ليدز حتى صيف 2026.

تم اختيار سمرفيل كأفضل لاعب في دوري القسم الثاني بالموسم المنصرم.

يذكر أن سلوت تولى تدريب ليفربول هذا الصيف خلفا ليورجن كلوب الذي رحل من النادي بعد 9 سنوات من العمل.

ليفربول باريس سان جيرمان ليدز يونايتد كريسينسيو سمرفيل
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