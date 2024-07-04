مارسيليا: انتقال أوباميانج للشباب مجرد شائعة

الخميس، 04 يوليه 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

أوباميانج نجم مارسيليا

أوضح فرانكي توردي مسئول الاتصال بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي موقف ناديه من رحيل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق إلى نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن نادي الشباب اقترب من الاتفاق مع أوباميانج.

وقال توردي في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "نادي مارسيليا بطبيعته لا يعلق على شائعات سوق الانتقالات".

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وأضاف "ما يتردد في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية بشأن انتقال أوباميانج إلى الشباب شائعة من شائعات سوق الانتقالات".

وأوضح تقرير الرياضية يوم الأربعاء أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى شبه اتفاق مع أوباميانج، وتسعى لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

تفضل إدارة الشباب أوباميانج على الإسباني ألفارو موراتا والبريطاني تشي آدامز، حسب التقرير.

وينتظر أن يحسم الشباب الصفقة قريبا، في وقت قرر فيه المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسميًا عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته نظير المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.

قبل أيام، ذكرت جريدة ليكيب أن نادي الشباب السعودي مهتم بضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أولمبيك مارسيليا هذا الصيف.

أبدت الأندية السعودية اهتمامًا بضم أوباميانج في الصيف الماضي قبل انضمامه إلى مارسيليا قادما من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن أوباميانج البالغ من العمر 34 عاما ليس متحمسا للانتقال للدوري السعودي.

وأضاف التقرير بأن عدم اقتناع إدارة الشباب بالمهاجم حبيب ديالو الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي جعلها تعود إلى سوق الانتقالات مرة أخرى من أجل ضم أي هداف هذا الصيف.

فيما أوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن الانتقال للدوري السعودي لا يتماشى مع طموحات أوباميانج الرياضية.

ويعتقد التقرير أن مهاجم أرسنال السابق يرغب في البقاء مع مارسيليا الذي يمتد عقده معه لمدة موسمين آخرين.

بداية أوباميانج مع مارسيليا في الموسم المنصرم لم تكن قوية، لكنه أنهى الموسم برصيد 30 هدفا.

وبدأ الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي ثم انتقل لفرنسا من بوابة ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان.

وساهم في الفوز بلقب كأس فرنسا في 2013 مع الأخضر الفرنسي.

وانضم لصفوف بوروسيا دورتموند سجل خلال 4 مواسم ونصف 141 هدفا وصنع 36 وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2015-16 وهداف الدوري في 2016-17 ومحققا لقبي سوبر ألماني وكأس ألمانيا.

وفي شتاء 2018 انضم لصفوف أرسنال لمدة 4 مواسم مسجلا 92 هدفا ومحققا لقبين وجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-19 بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وفي يناير 2022 انضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وتوج بلقب السوبر الإسباني.

وانتقل الصيف قبل الماضي صوب تشيلسي لكن تجربته لم تمر بشكل جيد، فخاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبقميص منتخب الجابون يعد الهداف التاريخي لبلاده وحاز جائزة أفضل لاعب في القارة عام 2015.

بيير إيمريك أوباميانج الشباب مارسيليا
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