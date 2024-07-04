خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه على تجديد عقد توني
الخميس، 04 يوليه 2024 - 14:05
كتب : عمرو نبيل
أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع محمد توني لاعب وسط الفريق على تجديد تعاقده.
محمد توني
النادي : سيراميكا كليوباترا
وكان تعاقد توني مع سيراميكا كليوباترا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين محمد توني لاعب الوسط من أجل التجديد.
وأتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه على تجديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.
وانتقل محمد توني إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 قادما من مصر للمقاصة.
ولعب توني - 27 عاما- هذا الموسم 29 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا.
وحقق توني لقب كأس الرابطة عن الموسم الماضي مع فريق سيراميكا كليوباترا.
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