خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه على تجديد عقد توني

الخميس، 04 يوليه 2024 - 14:05

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - محمد توني

أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع محمد توني لاعب وسط الفريق على تجديد تعاقده.

محمد توني

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وكان تعاقد توني مع سيراميكا كليوباترا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين محمد توني لاعب الوسط من أجل التجديد.

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وأتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه على تجديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.

وانتقل محمد توني إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 قادما من مصر للمقاصة.

ولعب توني - 27 عاما- هذا الموسم 29 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا.

وحقق توني لقب كأس الرابطة عن الموسم الماضي مع فريق سيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمد توني
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