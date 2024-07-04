تقرير مغربي: اتفاق شبه نهائي.. يحيى عطية الله سينتقل إلى الأهلي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله

بات يحيى عطية الله ظهير أيسر منتخب المغرب ونادي سوتشي الروسي من الانتقال إلى الأهلي المصري.

وكشف موقع Le360 sport المغربي عن اقتراب يحيى عطية الله من الانضمام إلى الأهلي بما وصفه باتفاق شبه نهائي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام يحيى عطية الله يأتي في ظل إصرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضمه بديلا لعلي معلول الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس.

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وكشف التقرير عن انضمام يحيى عطية الله إلى الأهلي بعد زيادة المقابل المادي المعروض على نادي سوتشي الروسي لشراء اللاعب.

واتفق الطرفان على انضمام يحيى عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء عقده لمدة خمس سنوات مقبلة.

ومن المرتقب إعلان الأهلي ضم اللاعب معارا بقيمة 200 مليون سنتيم مغربي ما يقارب من (200 ألف دولار) وإتمام الشراء مقابل 600 مليون سنتيم مغربي أي ما يقارب من (600 ألف دولار) ليصبح إجمالي الصفقة وفقا للتقرير المغربي 800 ألف دولار.

ويتحصل يحيى عطية الله على راتب سنوي يقدر بـ 500 ألف دولار.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.

الأهلي يحيى عطية الله سوتشي
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